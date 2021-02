Kuidas minestanut aidata? Äkitselt teadvuse kaotanud inimene tuleb panna selili lamama ja kontrollida tema pulssi. Kui pulssi ei ole, tuleb hakata elustama ja kutsuda viivitamatult kiirabi. Kui pulss on olemas, tuleb tõsta kannatanu jalad üles, et parandada verevoolu ajusse. Abivajaja peab saama värsket õhku - ava aknad ning kontrolli, et kaela ei pigistaks särgikrae, lips või sall. Teadvusele tulekule aitab kaasa kui pritsida abivajaja näkku natuke külma vett või asetada nina alla nuuskpiiritusse kastetud vatitups. Kui inimene toibub, tuleb teda rahustada ja vaikselt istuma aidata. Kannatanu peaks istuma või lebama vähemalt 10 minutit, enne kui ta võib püsti tõusta.

1. Vedelikupuudus. Ehk dehüdratsioon tekib siis, kui sa ei joo piisavalt või oled kaotanud palju vedelikku - näiteks oksendamise ja kõhulahtisuse tõttu. Vererõhk langeb nii madalale, et närvisüsteem ei suuda seda enam kontrollida ja nii võibki tekkida minestus. On väga oluline hoolitseda oma keha igapäevase vedelikuvajaduse eest. Soovitatav on juua päevas 35 ml vett iga kehakaalu kilogrammi kohta, suure füüsilise aktiivsuse või palava ilma korral aga rohkemgi. Üheks heaks indikaatoriks on uriini värv - kui see muutub tumekollaseks, on see märk vedelikupuudusest.