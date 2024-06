Kui põrand kaob alt ja pilt läheb eest. Kuidas aidata minestanut, mis minestust põhjustab ja millal on vaja minna kontrolli

Kuidas minestanut aidata?

Äkitselt teadvuse kaotanud inimene tuleb panna selili lamama ja kontrollida tema pulssi. Kui pulssi ei ole, tuleb hakata elustama ja kutsuda viivitamatult kiirabi.



Kui pulss on olemas, tuleb tõsta kannatanu jalad üles, et parandada verevoolu ajusse.



Abivajaja peab saama värsket õhku - ava aknad ning kontrolli, et kaela ei pigistaks särgikrae, lips või sall.