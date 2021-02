Paljusid naisi aidanud treener: Eesti naistel on tubliduse sündroom

Shalini Mody (32) mõjub justkui mõnus annus lõunamaist soojust ja sära meie veidi hallis päevas. Naine ütleb, et miski pole tal lihtsalt tulnud ning teekond praeguse õnneliku eluni on olnud nii füüsiliselt kui ka vaimselt keerukas. Ta usub, et meil on justkui mitu elu: kui mingi etapp lõpeb, siis algab järgmine ning sellesse tasub suhtuda kui loomulikku uuenemisse, arenemisse ja kasvamisse. “Ei ole nii, et võtad ette viis soovitust ja kõik muutub üleöö,” nendib ta.

Shalini Bodybalance’i tundidest kasvas välja treeninguprogramm GraceFit, mis on aidanud juba väga paljusid naisi. “Tihtipeale öeldakse trennis vaevu üksteisele tere. Meie aga hakkasime oma tundides aina rohkem omavahel rääkima ja üksteisest hoolima,” ütleb ta soojalt. GraceFit aitab naiselikult vormi saada, andes seejuures suure vabaduse naisele endale. See ei ole lihtsalt trenni tegemine ja higistamine, pigem treening ja teraapia koos. Räägitakse kõigest: aususest, surmast, emaks olemisest ja armastusest. "Meil on sageli vaja just teise naise silmi, et näha ka enda ilu," ütleb naise olemust lahti mõtestav treener.

