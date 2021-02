Kõrgvererõhutõbi – need elustiiliharjumused asetavad su riskirühma

Üks suuremaid soolaallikaid on leib. Mitte et see oleks liiga soolane, aga eestlased söövad leiba palju. Samas armastab süda täisteratooteid. Kui oled tragi küpsetaja, tasuks leiba ise teha, nii saad paremini kontrollida selle soolasust ja magusust.

Rusikareegel on, et mida kaloririkkam toit, seda soolasem see on.

Eelista kodutoitu, sest selle soolasisaldust saad timmida.

Toidu soolane maitse on harjumus. Vähenda toidu soolasust pikema aja jooksul järk-järgult, et maitsemeel kohaneks. Võta harjumuseks maitsestada kodutoitu soolaga alles valmimise järel. Nii mõjub toit soolasemana, kui selle tegelik soolasisaldus lubaks arvata.

Kasuta rohkem maitsetaimi ja maitseaineid.

Ole teadlik peidetud soolast ja loe poetoitude silte, et seda avastada. Vali toidud, mille soolasus on vähem kui 10% päevasest tervislikust kogusest.