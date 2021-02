„Kui päeva jooksul toimuvat pole kellegagi jagada, pole neil hetkedel väärtust"

Kümneaastase treeneritöö kogemusega Gina Bergmanni (38) elus on olnud nii mõndagi - tööalane läbipõlemine, lapse avarii ja lõppenud suhe on vaid mõned neist asjadest. See pole tema uudishimu elu vastu aga pärssinud, pigem vastupidi. Gina on praeguseks jõudnud sisemise rahuloluni, mille eelduseks oli oma välise minapildiga sõbraks saamine. Tema vaimne teekond ja iseendaga toimetuleku oskuse omandamine algasid juba lapsepõlves, kui temalt võttis turvatunde vanemate alkoholilembus. Lapsepõlves kogetust sai alguse Gina lähedus- ja tunnustusvajadus ning iseseisvus. Loe, selle kauni inspireeriva naise katsumustest ja nende ületamisest saadud elutarkustest edasi artiklist.