"Jäämees" Wim Hof oma meetodist: iga inimene saab olla õnnelik, tugev ja terve

Katkend raamatust

WIMI JUHTNÖÖRID: KÜLMAGA HARJUTAMINE ALGAJATELE

Jääkülma veega kokkupuutumine võib olla tõsine šokk, nii et kui tahad seda proovida, õpi oma keha ette valmistama. Kuidas seda teha? Me kanname pidevalt riideid, see muudab keha loiuks ja veresoonkond on seetõttu kehvas seisus. Kuidas siis vähendada šoki mõju ja lasta jääkülmal veel hoopis meie südame-veresoonkonda optimeerida? Enamik meist, kes me elame läänemaailmas, käib igapäevaselt duši all ja kasutab enamasti sooja või kuuma vett, sest meile ei meeldi külm. Kui lõpetad sooja või kuuma duši all käimise poole minuti külma vee all seismisega, hakkad tulemusi nägema.

Kõik suudavad ju külma vett pool minutit taluda, eriti pärast minutit sooja või kuuma vee all seismist, olles soojust akumuleerinud. Soe vesi avab veenid, aidates kaasa verevarustusele. Nii et ehkki alguses võib külm vesi olla ebamugav, ei ole pool minutit midagi hullu.

Kui kasutad sooja vee asemel külma, hakkavad veresoonkonna tillukesed lihased ärkama. Need ahenevad ja laienevad ning see korduv protsess paneb paika lihastoonuse, mis korduva kokkupuute korral külma veega saavutab optimaalse seisundi. Alusta rahulikult, iga päev kõigest viisteist sekundit duši all käimise lõpetuseks. Nädala pärast suudad külma vett taluda pool minutit või kauem. Seda sellepärast, et veresoonkonna lihaste toonus paraneb, areneb. Keha sisetemperatuur on normaalne ja selle tulemusena on vereringe terve päeva kiirem, mis annab sulle rohkem energiat. Kui suudad olla külma vee all juba kauem kui pool minutit, hakkab sul kujunema võime teadlikult külma vee šokile vastu seista. Värisemise ja õhu ahmimise reaktsioon taanduvad. Järsku polegi vesi enam külm. Selle asemel on see jõud ja sina oled selle all seistes vastujõud. Sa oled olukorra peremees. Saad teadlikuks oma keha füsioloogilisest jõust ja neuraalsest tegevusest. Vapustav.

1. NÄDAL Pool minutit külma vett sooja duši lõpetuseks.

2. NÄDAL Minut külma vett sooja duši lõpetuseks.

3. NÄDAL Poolteist minutit külma vett sooja duši lõpetuseks.

4. NÄDAL Kaks minutit külma vett sooja duši lõpetuseks.

Tee seda järk-järgult ja liigu aeglaselt edasi, vähemalt viiel päeval nädalas. Jälgi seda tunnet. Ära sunni end midagi tegema. Samuti võid alustada viieteistkümnest sekundist ja vähehaaval aega pikendada, nagu me teeme oma 20päevase külma duši väljakutse ajal.

Osa külma vee käes viibimise eeliseid annab endast tunda juba viieteistkümne kraadi juures, nii et enamasti on kraanivesi piisavalt külm, et mõju avaldada. Kui veresoonkonna toonus paraneb, absorbeerib see aina enam šokki, kuni viimaks polegi see enam šokk. Veresoonkond tõmbub vajadusel kokku, et kaitsta eluliselt tähtsaid organeid. Märkad, et pulss langeb päeva jooksul, vähendades stressitaset. Sul on rohkem energiat. Paranenud verevarustus viib toitaineid rakkudesse paremini. Avastad, et sa ei jää enam haigeks, sest su keha pole haavatav. Tunned end hoopis tugevana.

Neljanda nädala lõpuks on sinu veresoonkonna toonus selline, et vaim valitseb keha üle. Keerad külma vee lahti ja su organism ei reageeri enam šokiga. See on alles vaimujõu avanemise algus. Kui suudad kontrollida oma veresoonkonda, mis on kehas kõikjal, suudad tahte abil oma keha iga osa kontrollida. Sina oled boss. Ja see kõik saab alguse poolest minutist külma vee all seismisest.