KOLUMN | Kristi Luik: kas ma peaksin sotsiaalsest staatusest hoolima?

"Pealegi pole see, mida nimetatakse "enda eest hoolitsemiseks", sageli midagi muud kui veel üks lisatöö. Naistele reklaamitakse küll asju, mis peaksid mõjuma lõõgastavalt ja hinge kosutavalt, aga tegelikult on need vaid tooted, mille eesmärk on tekitada illusiooni, et muudad end nende abil meestele ihaldusväärsemaks. Enda eest hoolitsemine ei tähenda minu jaoks mitte kreeme, rohelisi smuutisid ega ilukirurgiat, vaid hoopis seda, et kui lapsed on magama läinud, siis söön jäätist ja vaatan telekast doksaateid mõrvaritest", mõtiskleb USA-s elav eestlanna.

Kolumnist Kristi Luik kirjutab ameeriklaste varalisest kihistumisest ja sotsiaalse staatuse tagaajamise koormast. Mille pärast muretsevad sealsed rikkad ja mille pärast vaesed. Ja mis läheb korda temasugusele, mitte väga rikkale ja mitte ka vaesele, keskealisele naisele.