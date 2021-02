Viirustega võitlemisel tulevad appi mikroobe tapvad metallpinnad

Millised on olulisemad küsimused, mida uurite? Kuidas need võiksid ühiskonda ja inimesi aidata? Üks keskseid küsimusi on väljatöötatud lahenduste efektiivsus reaalses elukeskkonnas. Mure on selles, et enamus antimikroobsuse tõestamise meetodeid kasutavad kindlaid standardeid ja tingimusi. Päriselus võivad need tingimused aga kõik erinevad olla. Seetõttu peaks testima antimikroobseid omadusi erinevates päriselu tingimusi täpselt jäljendavates oludes. Teine oluline küsimus on, kas antimikroobsete pindade kasutamine aitab kaasa sellele, et oleksime tervemad. See on hoopis keerulisem küsimus ning seda tuleb uurida laiapõhjalistes uuringutes, kaasates mitmeid pimekontrolle. Selliste uuringute eesmärk oleks tuvastada antimikroobsete pindade tegelik mõju inimeste haigestumise harvenemisele.

Kui kaugele ulatub teadmine, et metallidel on üldse antibakteriaalsed omadused? Antibakteriaalsete metallide, näiteks hõbeda ja vase kasutamine, ulatub juba tuhandete aastate taha, kui hakati valmistama hõbelusikaid, peekreid, vasknõusid jne. Sellega sai vähendada mikroobide paljunemist neil pindadel, isegi kui seda tol ajal teaduslikult ei mõistetud. Inimesed olid pannud tähele, et metallnõudes püsivad vesi ja muud joogid kauem värsked, aga selle põhjust ei teatud enne, kui suudeti baktereid mikroskoobiga vaadata.

Milliseid huvitavamaid uuringuid olete leidnud selles vallas?

Huvitavamad uuringud ongi seotud päriselu tingimustes testimisega. Kuna need uuringud on tõepoolest suhteliselt keerukad ning ajamahukad, siis selliseid väga palju ei ole. Vaieldamatult üks kõige sagedamini uuritud antimikroobseid pindu on metalsed vasepinnad. Vasepindade antimikroobset efektiivsust kinnitas Ameerika keskkonnaagentuur 2008. aastal. Seda, et vasepinnad on ühed kõige uuritumad ka teaduslikus plaanis, näitab üks hiljutine kokkuvõttev analüüs, kus seitse üheteistkümnest usaldusväärseimast antimikroobseid pinnakatteid käsitlevast artiklist rääkisid just vasepindadest. Nende hulgas oli kirjeldatud näiteks haiglakeskkonnas läbiviidud katseid, kus vaseühendid olid lisatud pindadele ja haiglavoodite vahele riputatud kardinate sisse. Haiglapalatites, kus sellised vaselahendused kasutusel olid, vähenes haigestumus nakkustesse üle 50 protsendi.

Mida ise vase kohta uurinud olete?

Oleme vasepindu uurinud koostöös Southamptoni ülikooliga. Uurisime vase ioonide vabanemist ning reaktiivsete ühendite tekkimist vasepindadel. Selgus, et antimikroobses võtmes oli kõige efektiivsem (mõjus juba minutite jooksul) vase ja nikli sulam, kuhu oli lisatud väiksemas koguses ka teisi metalle. Samas peab selliste sulamite kasutamise puhul arvestama ka nendest tulenevate riskidega - näiteks, kuigi selline sulam on oma toimelt efektiivne, on nikkel teadaolevalt tugev allergeen.

Vase toimemehhanismid on hõbedaga suhteliselt sarnased. Mõlemal juhul kahjustatakse bakterite membraane ning metallid mõjutavad biomolekule, peamiselt valke. Vase ja hõbeda erinevus on aga see, et kui vask on elusorganismidele vajalik metall, siis hõbedat elusorganismide koosseisus ei leidu. Seega muutub vask mürgiseks alles kõrgetel kontsentratsioonidel, samas kui hõbe võib osutuda mürgiseks juba suhteliselt väikestes kogustes.