SOS-lastekülas pereabilisena töötav Piret jagab kogemusi katsumusi täis teekonnalt tõsiste paanikahoogude, foobiate ja toitumishäirete välja ravimisel. Kuidas mõjus meditsiiniline lähenemine ravimitega ning mis teda tegelikult aitas? "Teadlikkus on mul nüüd nii arenenud, et sekundiga märkan, mis minus toimub, ei lase kerkida, vabastan või tühistan, sõltuvalt sellest, mis aktiveerub. Ma ei karda haiguse kordumist, võin tõrjuda paanikahoo vähem kui minutiga," on Piret enda saavutatu üle uhke.