Meil kõigil on õigus naudingule

Aeg, mil puuetega inimesed kinniste uste taha peideti, on õnneks möödas. Tänapäeval on nad ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kelle vajadustele pööratakse järjest suuremat tähelepanu. Üks tabuteema on siiski veel jäänud – puuetega inimeste seksuaalsus. Ometi on ka see inimõigus, mis kehtib kõigile. Seksuaalsus on ligipääs elule, tõdeb ratastooli aheldatud kunstnik Tiia Järvpõld (53).