Teadusuuring | Kuidas valmib kõige tervislikum kohv?

Kohvi juua on kasulik, näitavad paljud selle lemmikrüüpe kohta tehtud uuringud. Kas ja kuidas erinevad aga tervislikkuse poolest kohvivalmistusviisid? Läinud aastal avaldatud uurimusest selgus, et kõige tervislikum, eriti vanemaealiste inimeste jaoks, on filtri, näiteks paberfiltri läbinud kohv.