KUULA I Mis vahe on tipp- ja harrastusspordil ning kuidas õigesti taastuda?

Paraku on nii, et paljud alustavad harrastussportlased seavad endale kõrgemaid eesmärke kui tippsportlased, millega tehakse endale ja oma kehale pigem karuteene. Kui räägitakse, et sport on tervis, siis paraku seda üleliia tehes me hoopis nõrgestame immuunsüsteemi ja oleme haigustele palju vastuvõtlikumad.