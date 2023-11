Potentsitablett pole ainus abiline erektsioonihäirete vastu. Viis nippi, mis aitavad tublisti turgutada mehelikku toonust

2. Toitu tervislikult. Ei tasu alahinnata puu- ja köögiviljade, täisteratoitude ja kala tähtsust toidulaual, sest need vähendavad erektsioonihäirete tõenäosust. Krooniline B 12 -vitamiini defitsiit võib kahjustada selgroogu sel määral, et lühisesse lähevad närvid, mis vastutavad nii erutuse kui ka peenisesse sõnumite saatmise eest. B 12 -vitamiini leidub austrites, lõhes, forellis ja loomalihas. Toidulisandina sobib see neile, kel on atroopiline gastriit, mistõttu toitainete imendumine on häiritud. Jälgi, et tarbid piisavalt ka D-vitamiini. Ühes 2016. aastal ajakirjas Atherosclerosis avaldatud uuringus leiti, et meestel, kel on D-vitamiini puudus, on 30% suurem erektsioonihäirete risk.