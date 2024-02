Potentsitablett pole ainus abiline erektsioonihäirete vastu. Viis nippi, mis aitavad mehelikku toonust tublisti turgutada

Ei saa öelda, et ajaga asjad ei muutu. Muutuvad küll. Ootuspäraselt on erektsioonihäired üks suuremaid mõnusat paarisuhet häirivaid tegureid, seda nii meeste kui ka nende partnerite jaoks. Õnneks on tänapäeval abi olemas. Ravimid, nagu Viagra, Levitra ja Cialis, on osutunud mängumuutjateks ning järjest enam mehi julgeb endale tunnistada probleemi ja sellega ka tegeleda.