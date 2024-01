Arvutiekraanilt vastu vaatav tüdruk on võrratu ega tekita mehes tunnet, et tal on midagi puudu. Mis porno vaatamises siis halba on?

Joseph Gordon-Levitti romantiline film “Don Jon” on justkui porno ja suhete õppefilm. Peategelaseks noor ja tahtmist täis mees, kellele naised on saak ja seks kuulub elu juurde nagu jõusaal ja autosõit. Seda kõike seni, kuni tema vaatevälja satub Scarlett Johanssoni kehastatud teistmoodi naine, kättesaamatu ja ilus. Jungi järgi esindab Joni tüdruksõber mehe sisemise naise ehk anima kujutist, projektsiooni. Muu hulgas ongi anima projektsioon see, mis paneb mehe esimesest silmapilgust naisesse armuma. Nii on see ka filmis ja peategelaste elu triivib lõpuks ühise kodu loomise poole. Kuid kogu see helesinine unistus lendab vastu taevast, kui tüdruksõber leiab oma kallima helendava ekraani varjus ennast üksi rahuldamas.