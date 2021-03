Epp Kärsin: seksiküsimused arutage suhte alguses läbi

Epp Kärsin on nüüdseks koolitanud üle 17 000 inimese ja teab, et seksi vallas on on väga palju probleeme. Tabud, valehäbi, teadmatus, teesklemine. Kõige sagedamini kohtab ta koolitustel n-ö kuldses eas ehk 40+ vanuseid naisi ja mehi. Kahekümneseid on vähem, eriti noori mehi — nemad peavad oma õppematerjalideks kahjuks pornolehekülgi.

Mida inimesed seksist ei tea?

Kahjuks meie haridus­süsteemis ei väärtustata seda, et tuleb õppida ka armatsemist-seksimist ja suhtes olemist. Kui me oleksime teadlikumad, millised võimalused magamistoas on, oleks abielu­lahutuste arv kindlasti väiksem. Rahulolu oma paarisuhte ja ise­endaga on kõige alus.