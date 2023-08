Sind vaevavad turses jalad ja lihaskrambid? Loe, kuidas saada jalamuredele leevendust

Krambid jalalabas või sääremarjas on vägagi tavalised ja võivad kesta mõnest sekundist mitme minutini. Sportimine on kõige tavalisem krambi käivitaja, eriti kui seda teha kuumaga, kui lihased on väsinud ja dehüdreerunud.

Mured jalgadega ei sõltu vanusest, need võivad kimbutada ka 20aastaseid, kuid tõsi on, et suurema tõenäosusega esinevad need siis, kui on ületatud 50. eluaasta piir. Kui aktiivne eluviis päästab meid paljudest hädadest, siis jalaprobleeme võib põhjustada just ülekoormus.