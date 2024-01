Kuidas teha komplimenti nii, et seda ei peetaks võltsiks meelituseks või hoopiski ahistamiseks? Kas oskad tunnustust vastu võtta?

Psühhoterapeut ja personalijuht Katrin Ahlberg ütleb, et komplimentide tegemine ja nendesse suhtumine on suure tõenäosusega seotud lapsepõlvest pärinevate käitumismustritega. Tegemist on märkamise ja selle väljendamisega. Kui peres on olnud soojad suhted, üksteise tegemisi on märgatud, neid tunnustatud, siis on inimesel ka edaspidises elus lihtsam kas tuttavat või lausa võhivõõrast kiita. “Külmad peresuhted ja tüdrukute puhul just isa silmis märkamatuks jäämine loovad eelduse sisemiseks ebakindluseks. Lapsi mõjutavad ka suhted esimeste õpetajatega, näiteks lasteaias või algkoolis. Kui need on...