Kas luba olla truudusetu on hea abielu eeltingimus? Avame suhtekolmnurkade võimalikke põhjuseid

Kuigi teemat ei võeta enamasti avalikult jutuks isegi asjaosaliste peredes, on selge, et ajutised või püsivad suhtekolmnurgad on olemas. Tutvumiskeskkondades on palju elan-laste-pärast-koos- või liiga-vähe-seksi-aga-muidu-on-kõik-hästi-mehi, kes otsivad püsivat kõrvalsuhet või niisama vaheldust. Eks vaheldust otsivaid naisi on samuti, kuigi nemad tunduvad julgemad, et muuta oma elu rahuldavamaks ja mitte leppida poolikute lahendustega.