“Lugedes raamatut, teadsin kohe, et pean selle tõlkima, sest Eesti naistele on seda väga vaja. Kuna Eestis on suur puudus seksuoloogidest, saab oma seksuaalsust puudutavatele probleemidele nüüd vähemalt raamatust abi otsida. Lisaks on raamat kirjutatud lihtsas, kõigile arusaadavas keeles,” ütleb ta.

Milliste muredega teie juurde enamasti tullakse?

80 protsenti minu klientidest on hädas sellega, et nad ei saa orgasmi. Osa pole kunagi saanud, osa on saanud väga harva. Valdavalt on tegemist noorte, alla 30aastaste naistega.

Naise orgasmi müsteeriumi on siiani otsitud naise anatoomiast ja seksitehnikast. Tegelikult on asi rohkem kinni naise peas. Ajaleht Helsingin Sanomat küsitles 7000 Soome naist ja selgus, et orgasmi­probleemide põhjuseks on...

Avameelset intervjuud seksuaalnõustajaga loe edasi juba artiklist.