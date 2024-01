„Ei saa olla väga sõltumatu väga heas suhtes.“ Pereterapeut mõtiskleb, kuidas jõuda oma vajadustele vastava paarisuhteni

Üks armastuse igatsemise põhjusi on bioloogilis-psühholoogiline vajadus olla kellegagi väga lähedane, kuuluda kellegi juurde, sest see lisab kaitstust.

Armastamine ja armastuse juurde tegemine (ingliskeelne make love!) on loov, elu kandev ja edasiviiv tegevus. Pole siis ime, et me armastuse leidmist nii tähtsaks peame. See pole oluline vaid mulle ja sulle, see on tähtis maailmale tervikuna.