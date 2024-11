Millist inimest kaasaks valida: kas iseloomu sarnasus tingib suurema rahulolu oma suhtega või hoopis vastandid täiendavad teineteist?

Kui vaadata isiksusetüübi vaatevinklist, mis on meil päris suuresti pärilik ja elu jooksul küllalt püsiv, võiks otsida ju partnerit, kes on emotsionaalselt stabiilne, sõbralik ja kindlameelne. Selliste partnerite jahis on aga konkurents üpriski suur.

Mõni inimene paistab olevat leidnud endale suhtes n-ö kodu. Suhe on mõnus ja sisse töötatud. Isegi kui vahel midagi logisema hakkab, remonditakse see ühiselt ära. Mõni mu sõbranna on teinud teadliku valiku armastada kedagi, kes tal juba olemas on. Olgugi et see keegi sööb lahtise suuga matsutades või ei suuda ühtegi kodust toimetust otsast lõpuni iseseisvalt ära teha. Selline ta on ja teda saab armastada. Kolmandad aga tiirutavad suhtemaastikul kui reisisellid eri hotellitube mööda.