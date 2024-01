Arst selgitab: veenilaiendid vaagnas võivad muuta suguelu valulikuks. Meestel võivad esineda veenilaiendid munanditel

„Abi tuleks kindlasti otsida siis, kui probleem häirib tuntavalt igapäevaelu – veenilaiendid põhjustavad valusid, on nähtavad või avaldub survetunne seistes või istudes. Mure, millest tihti ei räägita, on vaagnavarikoosiga kaasnev suguelu valulikkus. Ka selle põhjuseks on surve veenilaienditega ümbritsetud organitele, mis lõpuks sunnib naist vahekorda just valu tõttu vältima,“ tõdeb dr Palmiste...