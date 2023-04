Keset päeva silm looja? 3 mõjuvat põhjust, miks lõunauinak on tervisele väga kasulik

Vaatame kõigepealt, mida tähendab „teatud olukorras“. Üldjuhul soovitavad unearstid lõunauinakut neile, kel magamisega probleeme ei esine. Mis tähendab, et need inimesed magavad öösel hästi, kuid mis iganes põhjusel (hiline töölejäämine, pikk lennusõit vms) pole nad saanud end korralikult välja magada ja sel juhul on lõunauinak igati omal kohal. Neile, kes magavad halvasti või esineb unetust, võib lõunauinak aga karuteene teha ja nad ei jää öösel, kui on see põhiline magamise aeg, enam magama.