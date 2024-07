Ka vana armi saab vähem märgatavaks ja mitte nii häirivaks muuta. Kuidas vältida liiteid, ülitundlikkust, valu ja liigset suurenemist

Armid tekivad pärast kõiki koekahjustusi: näiteks võivad operatsioonil tehtud dreeni auk ja kõik kihid, mida on läbistatud, kleepuda ja armistuda ehk moodustuvad liited. Armkude tekib ka rasvaimu ja esteetilise kirurgia järel ning traumade ja põletuste tagajärjel. Samamoodi armistuvad lihaste ja kõõluste rebendid — seda me väliselt ei näe, kuid koe tundlikkus ja selle muud omadused muutuvad, põhjustades hilisemaid, ka aastaid hiljem tuntavaid vaevusi või suurendades trauma kordumise tõenäosust.

“Armid võivad olla hüpertrofeerunud ehk liigselt kasvanud, naha pinnast kõrgemad ehk keloidsed, atroofilised, hüperpigmenteerunud, veninud, erineva kuju ja kontuuriga ning tervete kudede suhtes erikujuliste servadega. Kõigil neil armidel on moodustumise ajal olnud kindel põhjus, miks lõpptulemus on just selline,” selgitab füsioterapeut.