Armastuse ja suhete teemal jagub meil kõigil ilmselt nii mõnigi nõuanne varuks. Uurimused näitavad, et paljud levinud suhtealased nõuanded ja tarkused ei vasta aga absoluutselt tõele. Toome välja need viis nõuannet, mis on kas eksitavad või täiesti väärad.