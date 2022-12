7 levinud ainepuudust, mille käes suur osa inimestest enese teadmata kannatab. Mida süüa, et varustada keha kõige vajalikuga?

Ainepuuduste risk on suurem lastel, noortel naistel, vanuritel, taimetoitlastel ja veganitel. Parim viis ainepuuduse ennetamiseks on tasakaalustatud toitumine. Mõningal juhul on siiski vaja ka toidulisanditega kaasa aidata. Millised on levinuimad ainepuudused ja mis on toidud, millega end turgutada?