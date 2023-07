Kas nitraadid ja nitritid on toidus ohtlikud?

Nitraate ja nitriteid kardetakse, kuna on tõesti leitud, et neil on meie organismile kahjulikke mõjusid. Samal ajal aga ei tohiks ülitervislike köögiviljade tarbimist nende ühendite hirmus vähendada. Köögiviljades on ka aineid, mis nitraatide ja nitritite kahjuliku toime hoopis kasulikuks pööravad.