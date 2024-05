Kas õhtune puugikontroll on tehtud? Mida teha, kui puuk on hammustanud

Puugid levitavad nii borrelioosi kui entsefaliiti. Borrelioosi vastu kahjuks vaktsiini ei ole, seda haigust ravitakse antibiootikumidega. Puukentsefaliidi vastu on võimalik nii ennast kui lapsi vaktsineerida. Vaktsineerimine koosneb kolmest süstist — kaks esimest tehakse 1-3-kuulise vahega ning kolmas kuni aasta hiljem. Juba pärast kahte süsti on organismil puukentsefaliidi vastu immuunsus olemas, kuid see kestab ainult ühe hooaja. Kolmas süst pikendab immuunsust. Iga kolme aasta järel tuleb teha korduv süst. Eriti oluline on vaktsineerimine laste jaoks, sest nemad on liikuvamad ja viibivad tihedamini looduses. Vaktsineerimisega tuleks küll alustada juba aprillis, kuid kiirvaktsineerimist ei ole hilja teha ka suvel.