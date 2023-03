Murtud süda ei ole tühiasi: viis olulist sammu südamevalust ülesaamiseks

Mitmed uuringud on tõestanud, et emotsionaalne piin, mis lahkumineku järel tekib, on võrreldav heroiinisõltlase võõrutusnähtudega. Neuroloogid on uurinud lahkuläinud inimese aju ja teinud muude nähtude põhjal kindlaks, et ajus aktiveeruvad siis täpselt need osad, mis neil, kes läbivad võõrutusravi. Lihtsamalt väljendudes võibki väita, et kui armastus on sõltuvus, siis murtud süda on võõrutus. Võõrutus endisest partnerist.