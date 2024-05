Paljud mehed arvavad, et vahekorrast piisab. Millised on meeste ja naiste suurimad seksiprobleemid?

Seksuaalprobleemid võivad esineda igas eas, kuid enamasti on naiste jaoks kõige keerulisemad ajad enne kolmekümnendat ning meestel pärast viiekümnendat eluaastat. See tähendab paljudele paaridele aga seda, et partnerite seksuaalsus ei ole samas rütmis. See on muidugi üldistus ning alati leidub ka mõni erand.