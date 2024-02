Kuumahood ei pruugi üldse olla seotud menopausiga. 9 põhjust, mis neid veel võivad tekitada

Kui mõtled kuumahoogude peale, siis tuleb silme ette tõenäoliselt higist tilkuv naine, kes istub tuult lehvitades akna all või ventilaatori juures. Kui arvestada, et kuumahood on üleminekueas naiste suurimaid muresid, siis pole selline ettekujutus üldsegi mitte vale — naised teevad kõik selleks, et kuumahoo tulles oleks neil kergem olla. Kuid uuringutest on selgunud, et kuumahood võivad esinenad ükskõik mis eas, ning ei pruugi olla seotud menopausiga, vaid hoopis muude terviseseisunditega.