MÜÜDID JA TEGELIKKUS | Perearst kummutab kõrge vererõhuga seotud väärarusaamad

Eestis on üle 300 000 kõrgvererõhutõbe põdeva inimese. See diagnoos on pöördumatu ehk juba tekkinud haigust saab küll raviga kontrolli all hoida, aga lahti sellest enam ei saa. Kuivõrd kõrge vererõhk kasvatab hüppeliselt nii insuldi, infarkti kui teiste tõsiste haiguste riski, on mõistlik kõrgvererõhutõbe eluviisiga ennetada või vähemalt kaugemasse tulevikku edasi lükata. Kahjuks on vererõhuga seoses ringlemas hulga müüte, millel tõepõhja all ei ole ja mida perearst Diana Ingerainen ümber lükkab.