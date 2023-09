„Tõusin poole sõna pealt lauast ja lahkusin nuttes. Tundsin, et ta on mind reetnud.“ Mida teha, kui suhted emaga on sassis

Karin ei oskagi enam täpselt välja tuua, mis võib olla nende halva läbi­saamise põhjuseks. Võib-olla sai otsustavaks see, kui kahekümnendates eluaastates Karin emale kurtis, et lapse­saamine ei taha kuidagi õnnestuda. Ema kommenteerinud teed rüübates ja naeratades, et ju see on tütrele karistuseks: ongi parem, kui temataolised halvad inimesed lapsi ei saa! „Mäletan, kuidas tõusin poole sõna pealt lauast ja lahkusin nuttes. Me ei suhelnud kuid, kuigi elasime lähestikku,“ meenutab Karin. „See pettumustunne on mul praegugi selgelt meeles, ehkki olen juba ammu ise ema. Pärast seda juhtumit loobusin emaga südamest südamesse rääkimast. Tundsin, et ta on mind reetnud.“