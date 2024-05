Hävitav täiuseiha: on perfektsioniste, kes on enda suhtes väga nõudlikud, on neid, kes on seda teiste suhtes. Kuidas sellest pääseda?

38aastane keskastmejuht Anton (nimi muudetud) on enda sõnul paranev perfektsionist. Nagu ikka, sai kõik alguse juba lapsepõlvest, mil ta ei suutnud vaadata, kui ENEd olid raamaturiiulis vales järjekorras. Seitse aastat vanem vend noris teda sageli põhjusel, et Antonil pidid kõik asjad rivis olema. Keskkooli lõpus, mil selgus, et Antonil on väga kõrge IQ, andis see perfektsionismile hoogu juurde. “Tekkis sisemine veendumus, et mul ongi alati õigus, olen teistest targem ja teised peavad end minu järgi kohandama,” meenutab ta. “Seejuures unustasin ma ära EQ (emotsionaalne intelligentsus), mis kõrge IQga inimestel langeb madalale, kuni nullini välja, nii et ta ei taju teiste emotsioone enam üldse.”