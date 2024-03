Valul ja valul on vahe. Perearst selgitab, kuidas mõõta ja leevendada valu ning millist tüüpi valu puhul tuleb kiiresti abi kutsuda

Kus te enne olite?!

Eesti inimene kipub valu kannatama ja seda mitte välja näitama, samas aga muretseb valu põhjuste üle. Nii mõnigi patsient, tavaliselt mees, eelistab kannatada viimse piirini. Kui piir käes, talutavad ema, naine või lapsed näost halli valukannataja arsti vastuvõtule. Edasine oleneb veidi arsti taluvusest, kuid sageli järgneb tohtri peavangutus ja ohe: “Kuidas võisite küll nii kaua kannatada?!”



Äge valu on hea enesetunde juures sekundite või minutitega tekkiv ebameeldiv valuaisting. See on märk tekkivast või juba olemasolevast koekahjustusest. Süttib punane tuli: midagi on valesti, vaja on kiiresti leida lahendus, et taastada endine hea enesetunne. Ägedal valul on hoiatav ja kaitsev tähendus, see sunnib puhkama, vältima valu tugevnemist ja otsima abi. Ägeda valuga kaasnevad kehas reflektoorsed muutused: südametöö kiireneb, vererõhk tõuseb, silmapupillid laienevad, tekib hingeldus, rahutus ja ärevus.



Krooniliseks valuks loetakse...