Pane kõrva taha: väärt nipid, kuidas suhelda keeruliste inimestega

Sageli on seetõttu häiritud suhted ning kooli- ja tööelu. Pole täpselt teada, mis isiksusehäiret põhjustab. Küll aga võid eeldada, et isiksusehäirega inimestel on olnud minevikus halbu kokkupuuteid inimestega, kes oleksid pidanud nende eest hoolitsema. Näiteks oldi nende vastu kuri ja seetõttu tekkis isiksusehäire või ei saanud nad õigel ajal vajalikku abi.