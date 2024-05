„Kuulmislangus tabab kõiki, ent seda saab peatada ainult inimene ise.“ Kõrva-­nina-kurguarst selgitab. Oti kogemus

„Prillid on väga moes ja kõik käivad, kõrvaklapid peas, ning see ei ole häbiasi. Ka väike kuuldeaparaat ei peaks olema häbiasi. Keegi ei näe, et inimene ei kuule, aga kui ta ei kuule, siis paraku arvatakse, et ta ei saa aru,“ räägib dr Kalvet.

Viis aastat tagasi pani Ove elukaaslane tähele, et mees nagu ei kuuleks hästi. Ove läks arsti juurde, kes tuvastas, et see on tõesti nii — üks kõrv hakkab kuulma helisid alates 45 ja teine 40 detsibellist. “Ma ei tea, mis põhjustas kuulmislanguse, kuid tagantjärele mõeldes tundub, et kuulsin teistest halvemini juba murdeeas,” tõdeb Ove. Kõrvaarst mehele erilist lootust ei andnud. Vaevalt et kuulmine paraneb, kuid et see veelgi ei halveneks, tuleks keha hoida hea tervise juures, oli tema sõnum.