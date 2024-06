Mis teeb lehtkapsast supertoidu saja tõve vastu ja miks peaksid seda kindlasti grill-liha kõrvale sööma?

Lehtkapsas sisaldab palju kaaliumi, A- ja C-vitamiini, B6-vitamiini, rauda, vaske, folaati, kaltsiumi, tiamiini, roboflamiini, niatsiini ja tsinki. Umbes 100 grammis toores lehtkapsas on 1,5 grammi kiudaineid, kuumtöödeldud lehtkapsas aga 2 grammi. See on kaks korda rohkem kui näiteks kurgis.

Kasud diabeediga inimestele

Antioksüdandid ja kiudained, mida lehtkapsas külluses leidub, aitavad hoida tasakaalus veresuhkru ja insuliinitaset ning vähendada halba kolesterooli. Lehtkapsas olev antioksüdant on alfa-lipoehape. Uuringutega on välja selgitatud, et see aine alandab glükoositaset, suurendab insuliinitundlikkust ja ennetab oksüdatiivsest stressist tulenevaid närvisüsteemi kahjustusi. Need omadused teevad lehtkapsast eriti tänuväärse toiduaine diabeedi põdejaile.