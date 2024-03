Õnnelik suhe algab heast suhtlusest. Viis soovitust, kuidas seda parandada

Kas oled vahel tundnud, et räägid justkui seinaga ja partner nagu ei kuulekski, mis sul öelda on? Kas oled pidanud oma juttu mitmel korral üle kordama? Või on hoopis sinu elukaaslane tõdenud, et sina ei kuula teda? Tõhus suhtlemine on aga õnneliku, terve ja tugeva suhte alus. Kuidas omavahelist suhtlemist parandada? Jagame mõningaid nippe!