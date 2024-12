Kumb nõuab rohkem vaimset pingutust – unustamine või meelde jätmine? Teadlased on selle välja selgitanud

Need ajakirjas „Journal of Neuroscience“ avaldatud leiud viitavad, et soovimatu kogemuse unustamiseks tuleb sellele suuremat tähelepanu pöörata. See üllatav tulemus laiendab varasemat teadustööd tahtliku unustamise kohta, mis keskendus sellele, kuidas vähendada tähelepanu soovimatule teabele ja suunata see eemale soovimatutest kogemustest või pärssides mälestuse esilekerkimist.