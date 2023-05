Viis üllatavat sümptomit, mis näitavad, et sul võib olla magneesiumipuudus

Magneesium on sama oluline mineraal organismile nagu kaltsium ja raud ning osaledes mitmesajas ainevahetusprotsessis, mõjutab magneesiumipuudus organismi äärmiselt palju. Isegi nii palju, et arvatakse, et suur osa tuntud haigusi on tingitud osaliselt vähemalt magneesiumipuudusest.