Alkohol ja trenn: mis juhtub kui pohmelliga trenni teha ja kas õlu taastab pärast sportimist B-vitamiini varusid?

„Kas tõesti on pärast 3–4 tundi täiega panemist õlu esimene asi, millega oma „taastumist“ alustada?“ küsib Ailt.

See, et alkohol ja sportlik eluviis kokku ei käi, ei tohiks kellelegi uudis olla. Alkoholis pole tõesti midagi head: see mürk vaid kahjustab organismi kudesid.

Alkoholis on ohtralt kaloreid ning kui eesmärgiks on end vormi saada või saavutatud vormi hoida, tasub jookidega piiri pidada. Kuid kalorid on vaid jäämäe veepealne tipp, sest lisaks vöökohale kogunevale polstrile mõjutab alkohol keha veel mitmel muul viisil. See pärsib lihaste arengut, aeglustab koormusest taastumist ja teeb keha vastuvõtlikuks vigastustele.