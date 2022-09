Eluohtlik pimesoolepõletik – millest see tekib, millised on tunnused ja millal on vaja kiirelt arstiabi?

Soolestiku jämesooleks ülemineku kohas paikneb sooleosa, mida nimetatakse umb- ehk pimesooleks. Sellest omakorda algab umbselt lõppev, pliiatsijämedune, ussi meenutav sooleosa, ussripik. Viimase pikkus on tavaliselt 8 cm, kuid see võib olla ka 2 cm või 20 cm pikkune. Ussripiku täpne asend paremal alakõhus võib inimeseti erineda: normaalses asendis ripub ussripik vabalt otse alla, kuid see võib asetseda ka kusepõie taga või tõusta hoopis üles, paiknedes jämesoole taga. Imikutel ja väikelastel on ussripiku alguskoht avar ja lehtritaoline. Umbes viiendaks eluaastaks kujuneb ussripik lõplikult välja. Vanematel inimestel võib ussripik kõhetuda ja kas osaliselt või täielikult umbuda ja taandareneda. Ussripik ei ole ainult jupike soolt, vaid selles paikneb ka lümfoidkude, mis etendab oma osa organismi vastupanuvõimes...