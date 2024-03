MEESTELE | Kas mehele on loodus ette näinud teatud kindla arvu orgasme? Mida teha, kui tekivad erektsioonihäired?

…suguti täitumine verega sellisel määral, et see teeb võimalikuks suguakti. Suguti kõvastumiseks on oluline nii vere pealevool arteritest kui ka äravoolu pidurdumine veenidest. Protsessis osalevad pea- ja seljaajule lisaks mitmed hormoonid ning teised bioaktiivsed ühendid. Spontaansed erektsioonid tekivad 5–6 korda öö jooksul kiire une faasis ja pole alati seotud erootilise elamuse või unenäoga. Seotus kusepõie täitumisega on küll olemas, kuid see pole esmane. Spontaansed erektsioonid näitavad mehe seksuaalsuse head funktsioneerimist.