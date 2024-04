Kolm levinud sõnakõlksu, millega sind motiveerida püütakse, aga mis ei tööta

Küllap oled kuulnud, kuidas selleks, et sul läheks hästi, pead unistama suurelt, endast kõik andma, visualiseerima suurt tulevikku ja mis kõik veel. Selliseid sõnakõlkse on omajagu. Mõned inimesed suudavad enda sisemusse vaadata ja enda käitumist analüüsida. Ja kuigi osad panevad täppi, siis leidub ka neid, kes astuvad ämbrisse ja tõlgendavad asju väga valesti. Selliste inimeste seas leidub aga entusiaste, kes kirjutavad raamatuid ja peavad maha motivatsioonikõnesid, taipamata, et ainuüksi jutust teise motiveerimiseks ja eduks ei piisa.