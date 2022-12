Stress kurnab? Mida süüa, et toetada pingelisel ajal aju ja keha õige toiduga

Stressi on kahte liiki – positiivne ja negatiivne. Esimene paneb meid tegutsema ja aitab kehal koondada kõik oma jõud, et saavutada vajalik eesmärk. Negatiivne stress ehk püsiv pingeseisund muutub aga kehale koormavaks ning võib tuua kaasa terviseprobleeme. Hea enesetunde aluseks on regulaarne liikumine (soovitatavalt värskes õhus) ja piisav puhkamine. Ent väga palju saab stressirohkel perioodil toetada keha ka tasakaalustatud ja teadliku toitumisega.