14 dieedi- ja trennimüüti: kas söömine pärast kella kuut õhtul teeb paksuks? Kas saunas higistamine aitab kaalu langetada?

1. Vähem kaloreid ja rohkem trenni viib sihile

Erle Jõema: Kõik me ju teame, et kaalu langetamiseks on vaja süüa vähem ja liikuda rohkem. See on tõesti tõsi! Sageli tehakse aga viga sellega, et kiputakse sööma liiga vähe ja treeningutega alustatakse väga intensiivselt. Kui on näha esimesed tulemused ja pälvitakse kolleegide-sõprade imetlevaid pilke, annab see veelgi hoogu juurde. Inimene võib nii vastu pidada paar kuud, kuid siis hakkab keha väsima, energiatase langeb ja motivatsioon kaob. Trenni enam minna ei jaksa, samas on koogid ja pitsad ahvatlevamad kui kunagi varem. Suure vaevaga kaotatud kilod tulevad kiirelt tagasi ja natuke veel pealegi. Mis juhtus? Liigsed kilod, mis on kogunenud aastate jooksul, ei saa ju kaduda üleöö. Anna endale aega ja sea mõistlikud eesmärgid! Tervislik kaalukaotus on 05–1 kilo nädalas. Et see tuleks peamiselt rasvade arvelt, on oluline süüa tasakaalustatult, mitte jätta keha nälga.