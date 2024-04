ARSTI NÕU | Kuidas annab endast tunda mao ülihappesus? Milliste toitudega magu aidata, kui hapet on vähe ja kui on ülihappesus

“Mao ülihappesus on põhiliselt soolhappest koosneva maomahla suurenenud tootmine, ka selle normist väiksem pH,” ütleb Lääne-Tallinna keskhaigla gastroenteroloog ja endoskoopiaosakonna juhataja Külliki Suurmaa.

Selle sagedasemad sümptomid on kõrvetised, kõhupuhitus, gaasid, seedehäired, tühja kõhu valud, iiveldus, ebamäärased vaevused alakõhus. Teisesed nähud on halb hingeõhk, juuste väljalangemine, sage röhitsemine või ninakinnisus. Kõik need vaevused võivad olla märgiks, et mao happesus pole tasakaalus ja seda tuleks reguleerida.



Probleemi põhjusi võib olla mitu: stress, pärilik eelsoodumus, seedetraktihaigused, toitumisharjumused. Vale toitumine võib põhjustada ülekaalulisust, ka mitmesuguseid haigusi, kuid sageli ei teadvustata, et toitumise taga on ka meie enesetunne. Kuidas toimida ja toituda, et leevendada mao ülihappesuse vaevusi?