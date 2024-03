Hirmumõtted ketravad peas ja koguvad aina tuure? Proovi 25 üllatavalt lihtsat nippi, mis aitavad ärevushoogu maandada

3. Poe diivaninurka, tugitooli, kellegi sülle või teki alla. Kui sinu ümber olev ruum on kui pisike universum, on kergem rahuneda.

4. Nimeta 5 asja, mida sa näed, 4 asja, mida sa kuuled, 3, mida saad katsuda ning midagi, mille lõhna või maitset tunned. Mõne aja pärast märkad, et ärevus on taandunud, sest sinu tähelepanu on mujale liikunud.